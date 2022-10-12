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-
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-
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-
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22:00
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-
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-
26 жовтня
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Распадорі став третім італійцем, який забивав у трьох дебютних матчах Ліги чемпіонів

12 жовтня 2022

Джакомо Распадорі. Getty Images

Гравець Наполі увійшов до компанії екстренера київського Арсенала.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі вдома приймає Аякс.

На 16 хвилині рахунок вже був 2:0 на користь італійської команди. Спочатку забив Лосано, а згодом Джакомо Распадорі.

Для 22-річного італійця, контракт якого належить досі Сассуоло, цей гол став вже третім поспіль у дебютному сезоні у Лізі чемпіонів.

Распадорі — лише третій італієць, якому вдавалось забивати у трьох матчах змагання поспіль. До цього це робили легенди Ювентуса Алессандро Дель П'єрро та Фабріціо Раванеллі. Другий, до слова, у 2018 році тренував київський Арсенал.

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