Распадорі став третім італійцем, який забивав у трьох дебютних матчах Ліги чемпіонів

Гравець Наполі увійшов до компанії екстренера київського Арсенала.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі вдома приймає Аякс.

На 16 хвилині рахунок вже був 2:0 на користь італійської команди. Спочатку забив Лосано, а згодом Джакомо Распадорі.

Для 22-річного італійця, контракт якого належить досі Сассуоло, цей гол став вже третім поспіль у дебютному сезоні у Лізі чемпіонів.

Распадорі — лише третій італієць, якому вдавалось забивати у трьох матчах змагання поспіль. До цього це робили легенди Ювентуса Алессандро Дель П'єрро та Фабріціо Раванеллі. Другий, до слова, у 2018 році тренував київський Арсенал.