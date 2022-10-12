Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи А.

Груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА продовжується. Сьогодні, 12 жовтня, у рамках групи А увечері на нас чекають два протистояння: спочатку Наполі прийме на своєму полі Аякс, а пізніше на Рейнджерс чекає домашня зустріч з Ліверпулем.

СЕРЕДА, 12 ЖОВТНЯ, 19:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Одним з головних приємних сюрпризів сезону в європейському клубному футболі наразі є Наполі. Підопічні Лучано Спаллетті близько року тому вже приміряли на себе статус лідера таблиці Серії А, але щоб утриматися на підсумковій вершині, неаполітанцям відверто не вистачило стабільності. Зараз команда тішить своїх уболівальників абсолютно на всіх фронтах, займаючи перший рядок як у таблиці Серії А, так і у своїй групі Ліги чемпіонів. Більше того, Наполі цього сезону ще не програв у жодному зі своїх 11 матчів у всіх турнірах, тоді як переможна серія італійського клубу триває вже вісім поєдинків поспіль.

У Аякса ситуація далеко не така райдужна, як в Наполі. Після відходу влітку головного тренера Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед у результатах амстердамців незабаром ставне певний спад, який спричинив критику навіть з боку місцевої преси. Останні 1:6 в Амстердамі стали найбільшою виїзною перемогою в історії Наполі, але це не єдина причина для критики нідерландського гранда. На тлі періоду поразок у ЛЧ Аякс також двічі втратив очки в Ередевізі (1 поразка та 1 нічия), через що поступився лідерством АЗ Алкмар. Добре, що невдала серія амстердамців без перемог з чотирьох поєдинків поспіль добігла кінця в останньому матчі чемпіонату Нідерландів, тому є надія, що цього разу ми побачимо більш конкурентну гру на полі.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Наполі пропонується коефіцієнт 1,55, тоді як потенційний успіх Аякса оцінюється показником 5,9. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,8.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лозано, Распадорі, Кварацхелія

Аякс: Пасвеер — Ренш, Тімбер, Бессі, Блінд — Тейлор, Альварес, Грілліч — Бергейс, Броббі, Бергвейн

Не зіграють: Осімген — Ігаттарен, Каплан, Тадіч,



Під питанням: ... — Санчес

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

СЕРЕДА, 12 ЖОВТНЯ, 22:00. АЙБРОКС СТЕДІУМ, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВИНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів багато хто визначив Ліверпуль як фаворита квартету А, а Наполі та Аяксу віддавали роль борців за друге місце. Але хто активно стежить за англійською Прем'єр-лігою, той розуміє, що зараз від мерсисайдців можна очікувати будь-чого, навіть підсумкового третього місця в ЛЧ. З самого старту сезону на підопічних Юргена Клоппа "впала" ціла низка травм, відсутність сполучної ланки у центрі півзахисту між обороною та атакою, а також помітний ігровий спад усієї лінії захисту в цілому. Підсумком цього "букету" з проблем поки що є десяте місце в АПЛ і відставання від лідируючого Арсеналу аж на 14 очок. У Лізі чемпіонів мерсисайдці не змогли конкурувати в очному протистоянні з Наполі і зараз більше розраховують на вихід у плей-офф з другого місця.

Минулої зустрічі з Ліверпулем шотландський Рейнджерс зазнав поразки з рахунком 0:2, але зараз команда з Глазго теоретично має більше шансів на успіх. По-перше, мерсисайдці підходять до матчу ЛЧ після дуже непростого поєдинку АПЛ із Арсеналом (2:3). По-друге, лінія оборони суперника зазнала кадрових втрат через травми Матіпа та Александра-Арнольда. По-третє, ми не можемо ігнорувати фактор неймовірних шотландських уболівальників та статус домашньої команди у Рейнджерс. Останній аспект виглядає ще більш значущим на тлі того, що в цій кампанії Ліверпуль ще не перемагав у гостях від слова зовсім, зазнавши трьох поразок і двічи зігравши внічию в п'яти матчах усіх турнірів. Чи зможе Рейнджерс, який посідає друге місце у чемпіонаті Шотландії, продовжити цю невдалу серію гостьових матчів Ліверпуля? Шанси безперечно є, причому досить реалістичні, але в такі моменти загальний клас гравців може також зіграти ключову роль.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 8,4. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,4.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рейнджерс: МакГрегор — Таверньє, Голдсон, Девіс, Барішич — Джек, Лундстрем — Тільман, Девіс, Кент — Чолак

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, ван Дейк, Конате, Цимікас — Фабіньо, Тіаго — Фірміно — Салах, Нуньєс, Жота

Не зіграють: Лоренс, Офобор, Суттар, Хаджі, Хеландер — Александр-Арнольд, Артус, Луїс Діас, Кейта, Матіп, Окслейд-Чемберлен



Під питанням: ... — Джонс, Робертсон

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