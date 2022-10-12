ПСЖ — Бенфіка 1:1 Відео голів та огляд матчу

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома не зміг обіграти Бенфіку.
Гол Мбаппе у першому таймі не змінив планів гостей. У другій половині зустрічі Маріу відновив паритет.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
ПСЖ — Бенфіка 1:1
Голи: Мбаппе, 40 — Маріу, 62
ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Маркіньос, Рамос, Хакімі, Бернат (Мукіеле, 85) — Вітінья (Руїс, 85), Верратті, Сарабія (Екетіке, 74), Неймар — Мбаппе (Солер, 90).
Бенфіка: Влаходімос — Грімальлдо, Отаменді, Сілва, Ба (Жилберту, 63) — Аурснес, Флорентіну (Гонсалвеш, 77), Рафа (Дракслер, 77), Маріу (Шикінью, 90+3), Енцо — Рамос (Піньо, 77).
Попередження: Сарабія, Маріу, Флорентіну, Отаменді, Верратті, Енцо, Жилберту.