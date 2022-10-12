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ПСЖ — Бенфіка 1:1 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

ПСЖ - Бенфіка. Getty Images

Команди не виявили сильнішого у Парижі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома не зміг обіграти Бенфіку.

Гол Мбаппе у першому таймі не змінив планів гостей. У другій половині зустрічі Маріу відновив паритет.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

ПСЖ — Бенфіка 1:1

Голи: Мбаппе, 40 — Маріу, 62

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Маркіньос, Рамос, Хакімі, Бернат (Мукіеле, 85) — Вітінья (Руїс, 85), Верратті, Сарабія (Екетіке, 74), Неймар — Мбаппе (Солер, 90).

Бенфіка: Влаходімос — Грімальлдо, Отаменді, Сілва, Ба (Жилберту, 63) — Аурснес, Флорентіну (Гонсалвеш, 77), Рафа (Дракслер, 77), Маріу (Шикінью, 90+3), Енцо — Рамос (Піньо, 77).

Попередження: Сарабія, Маріу, Флорентіну, Отаменді, Верратті, Енцо, Жилберту. 

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