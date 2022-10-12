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-
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-
25 жовтня
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-
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-
25 жовтня
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-
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-
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-
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-
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22:00
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-
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-
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Барселона
-
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-
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Мілан — Челсі 0:2 Відео голів та огдяд матчу

12 жовтня 2022

Мілан - Челсі, Getty Images

Лондонці вдруге поспіль переграли італійський клуб.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Челсі на виїзді переграв Мілан із рахунком 0:2.

Вже на старті матчу арбітр дав незрозумілу червону картку для Фікайо Томорі. Після цього гості двічі вразили ворота Татарушану зусиллями Жоржиньо та Обамеянга.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Мілан — Челсі 0:2

Голи: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія, Томорі, Ернандес (Балло-Туре, 80) — Кругіч, Тоналі, Беннасер (Побега, 62), Діас (Дест, 37), Леау (Орігі, 80) — Жиру (Ребіч, 62).

Челсі: Кепа — Кулібалі, Сілва, Чалоба, Чілвелл (Кукурелья, 89), Джеймс (Аспілікуета, 62) — Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Галлагер, 46), Стерлінг (Лофтус-Чік, 63) — Обамеянг (Гаверц, 79).

Попередження: Маунт, Жиру, Стерланг, Габбія, Круніч, Побега, Галлагер, Тоналі, Балло-Туре.

 

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