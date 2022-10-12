ПСЖ та Бенфіка повторили матч у Лісабоні, зігравши унічию

Команди по разу відзначились у кожному з таймів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома грав проти Бенфіки.

Господарі змогли відкрити рахунок на 40 хвилині цього поєдинку після того, як заробили пенальті. Мбаппе підійшов до м'яча та переграв воротаря гостей — 1:0.

У другому таймі Бенфіка зуміла зрівняти рахунок. Жоау Маріу реалізував 11-метровий удар і на табло загорівся рахунок 1:1.

Таким чином ПСЖ та Бенфіка два рази поспіль розписали мирову з однаковим рахунком — 1:1.

ПСЖ — Бенфіка 1:1

Голи: Мбаппе, 40 — Маріу, 62

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Маркіньос, Рамос, Хакімі, Бернат (Мукіеле, 85) — Вітінья (Руїс, 85), Верратті, Сарабія (Екетіке, 74), Неймар — Мбаппе (Солер, 90).

Бенфіка: Влаходімос — Грімальлдо, Отаменді, Сілва, Ба (Жилберту, 63) — Аурснес, Флорентіну (Гонсалвеш, 77), Рафа (Дракслер, 77), Маріу (Шикінью, 90+3), Енцо — Рамос (Піньо, 77).

Попередження: Сарабія, Маріу, Флорентіну, Отаменді, Верратті, Енцо, Жилберту.