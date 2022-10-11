Мбаппе — найкращий бомбардир ПСЖ у Лізі чемпіонів

Форвард відзначився у воротах Бенфіки.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома приймає Бенфіку.

Після невдалого для ПСЖ минулого матч проти Бенфіки, який завершився з рахунком 1:1, паризький клуб волів перемогти перед власними фанатами.

Почав справу Кіліан Мбаппе. На 40 хвилині форвард зміг реалізувати 11-метровий, який допоміг увійти в історію клубу.

Цей м'яч став для Кіліана 31 за парижан у Лізі чемпіонів та вивів його на перше місце серед клубних бомбардирів у цьому змаганні.

Едінсон Кавані до цього ділив перше місце з Мбаппе у цьому рейтингу з 30 голами.