Маккабі Х — Ювентус 2:0 Відео голів та огляд матчу

Туринський клуб поступився на виїзді.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів туринський Ювентус на виїзді програв Маккабі Хайфа — 0:2.

Команда з Ізраїля двічі шокувала гостей з Італії у першому таймі. І обидва рази зробив це Ацілі.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Маккабі Х — Ювентус 2:0

Голи: Ацілі, 7, 42

Маккабі Х: Коен — Сундгрен, Батубінсіка, Голдберг, Корню (Менахем, 71) — Лаві, Мохамед (Чібота, 86), Чері — Ацілі (Сек, 66), Давід (Абу Фані, 71) — П'єрро (Рукавиця, 86).

Ювентус: Щесни — Сандро (Міретті, 47), Ругані, Бонуччі, Даніло (Кін, 68) — Маккенні (Костич, 46), Рабьо, Паредес (Локателлі, 46), Куадрадо — Влахович, Ді Марія (Мілік, 24).