Повне фіаско: Ювентус вчергове програв — на цей раз Маккабі Х

Команда Массіміліано Аллегрі раз за разом шокує фанатів зі знаком "мінус".

У рамках матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів туринський Ювентус гостював у Хайфі, де грав проти місцевого Маккабі.

Господарі несподівано вийшли уперед на сьомій хвилині гри. Комбінація між Корню та Ацілі завершилась взяттям воріт.

За декілька хвилин до кінця першого тайму господарі знову шокували "стару сеньйору". На цей раз П'єрро скинув на того ж Ацілі, який прошив Щесни — 2:0.

Поєдинок завершився із рахунком 2:0 на користь команди з Ізраїля, яка виграла свій перший матч з 2002 року у цьому турнірі. Проте господарі все одно не обійшли Юве у таблиці ЛЧ.

Маккабі Х — Ювентус 2:0

Голи: Ацілі, 7, 42

Маккабі Х: Коен — Сундгрен, Батубінсіка, Голдберг, Корню (Менахем, 71) — Лаві, Мохамед (Чібота, 86), Чері — Ацілі (Сек, 66), Давід (Абу Фані, 71) — П'єрро (Рукавиця, 86).

Ювентус: Щесни — Сандро (Міретті, 47), Ругані, Бонуччі, Даніло (Кін, 68) — Маккенні (Костич, 46), Рабьо, Паредес (Локателлі, 46), Куадрадо — Влахович, Ді Марія (Мілік, 24).

Попередження: Корню, Маккенні.