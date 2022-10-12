Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи В.

В рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті В відбудуться дві зустрічі: Атлетіко прийме Брюгге, а Баєр на своєму полі зіграє проти Порту.

№ Команда И В Н П З П О 1 Брюгге 3 3 0 0 7 0 9 2 Баєр Леверкузен 3 1 0 2 2 3 3 3 Порту 3 1 0 2 3 6 3 4 Атлетіко 3 1 0 2 2 5 3



Атлетіко - Брюгге

Середа, 12 жовтня, 19:45. Стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр - Данні Маккелі (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO.

Атлетіко підходить до зустрічі на останній сходинці квартету, що є доволі неочікуваним підсумком трьох турів. Команда Дієго Сімеоне обіграла Порту, але потім поступилась Баєру та Брюгге. Мадридці ще мають можливість усе виправити, бо не вийти за такої групи буде великою невдачею.

Після очної зустрічі з бельгійцями Атлетіко приймав на своєму полі Жирону у чемпіонаті Іспанії та здобув перемогу з рахунком 2:1, тому має бути в непоганому настрої, бо до цього були досить невдалі результати.

Брюгге, у свою чергу, йде на першій позиції квартету з максимальним результатом. Більше того, бельгійська команда поки шо навіть не пропускала жодного разу. У випадку перемоги Брюгге вирішить питання з виходом у стадію плей-офф.

Після першої гри з Атлетіко бельгійці провели матч внутрішньої першості та поступились Вестерло з рахунком 0:2, але зрозуміло, що команду наразі цікавить лише успіх у Лізі чемпіонів, бо він може бути історичним.

Поточна форма:

Орієнтовні склади команд

Атлетіко: Облак – Рейнілдо, Хіменес, Савич — Моліна, Коке, Вітсель, Лемар, Карраско — Грізманн, Корреа

Брюгге: Міньйоле — Мейєр, Сілла, Мехеле, Одої — Ванакен, Оньєдіка, Нільсен — Сова, Сков-Ольсен, Юттла.

Не зіграють: Льоренте, Регілон, Феліпе — Рітс, Боята, Отасовіє

прогноз 2:1

Баєр — Порту

Середа, 12 жовтня, 22:00. Стадіон Бай Арена, Леверкузен. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Баєр після трьох зіграних матчів знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці квартету з трьома набраними балами. Німецька команда поступилась Порту та Брюгге, проте змогла здивувати Атлетіко — 2:0. "Фармацевти" не дуже стабільно проводять першу частину цього сезону, тому від гри можна очікувати будь що.

Після очної зустрічі з Порту Баєр розгромив на своєму полі Шальке з рахунком 4:0, але це все наклалось на три гри без перемог, тому дійсно оцінити стан команду дуже важко.

Що стосується Порту, то команда також набрала три бали, але завдяки додатковим показникам йде на другій сходинці турнірної таблиці групи. На рахунку "драконів" поразки від Атлетіко та Брюгге, але португальці змогли перемогти Баєр.

На вихідних Порту грав на виїзді проти Портімоненсе та впевнено переміг з рахунком 2:0. Десь команда змогла дати перепочити лідерам, тому має бути у гарному тонусі.

Поточна форма:

Орієнтовні склади команд

Баєр: Градецкі – Баккер, Тапсоба, Та, Коссоуну – Арангіс, Демірбай – Діабі, Гложек, Гадсон-Одої – Шик.

Порту: Кошта — Санусі, Кардосо, Карму, Маріу — Отавіо, Еустакіо, Урібе, Акіно — Еванілсон, Таремі.

Не зіграють: Адлі, Вірц, Бельарабі, Паласіос, Фрімпонг, Андріх — Пепе