Шахтар U-19 — Реал U-19 0:3: відео голів та огляд матчу

У рамках четвертого туру юнацької Ліги УЄФА юнацька команда донецького Шахтаря приймала однолітків з Реала.
У першому таймі голом відзначився Перес. У другій половині матчу Хіменес та Герреро забезпечили Реалу комфортну перемогу.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Шахтар U-19 — Реал U-19 0:3
Голи: Перес, 22, Хіменес, 55, Герреро, 87.
Шахтар U-19 (стартовий склад): Твардовський, Роспутко, Савченко, Фаріна, Бульоза, Янович, Ющенко, Лосенко, Сігєєв, Пушкарьов, Погорілий.
Реал U-19 (стартовий склад): Піньєро, Серрано, Наверос, Давид Хіменес, Юссеф, Анхель, Чема, Паласіос Перес, Фортуні, Гонсало, Ланча.