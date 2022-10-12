Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

Груповий етап Ліги чемпіонів триває, а це означає, що в рамках квартету D Спортінг на своєму полі прийме Марсель, а Айнтрахт вирушить на виїзд до Тоттенгема.

Турнірне становище:

Спортінг — Марсель

12 жовтня, 22:00, стадіон Жозе Алваладе, Ліссабон. Арбітр зустрічі – Алехандро Ернандес (Іспанія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Інтрига у цьому квартеті закручується до максимальної позначки. Одразу після жеребкування ми казали, що легкої прогулянки не буде.

Особливо виділяється Спортінг Аморіма, який минулої Ліги чемпіонів створив невеличку несподіванку та вийшов до плей-оф. Втім, якби тоді дортмундська Боруссія не мала численні травми, а судді б судили добре, жодного чемпіона Португалії у 1/8 фіналу могло й не бути.

Цього разу "леви" блискуче розпочали кампанію, абсолютно заслуженно вигравши в Айнтрахта та Тоттенгема. Могли здобути й вікторію на Велодромі, відкрили рахунок вже на першій хвилині, проте якесь чистесеньке божевілля охопило основного голкіпера Антоніо Адана, який привіз перший гол та бездарно зіграв у другому гольовму епізоді французьких господарів. Кульмінацією цього стало ідіотичне видалення за гру рукою поза штрафним майданчиком. Словом, усе що могло піти не за планом — пішло саме не за планом. Та й запасний воротар Франко Ісраель також начудив. Принаймні взяття воріт Леонардо Балерді можно було й уникнути.

Потрібно набирати очки вдома проти провансальців.

У чемпіонаті справи команди йдуть невдало, отже можна сконцентруватися на виступах у єврокубкових баталіях.

За версією букмекерів, Спортінг — фаворит зустрічі. Перемога лісабонської команди оцінюється коефіцієнтом 2,26, а перемога Марселя – 3,15. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3,6.

Орієнтовні склади:

Спортінг: Ісраель — Жуст, Котс, Реїс — Ешгайо, Угарте, Моріта, Сантос — Трінкау, Пауліньо, Поте.

Марсель: Лопес — М'Бемба, Байї, Балерді — Клаусс, Ронжьє, Верету, Таварес — Пайєт, Санчес, Жерсон.

Не зіграють: Адан, Браганса, Кабрал, Нету – Колашинац, Руїс.

Під питанням: .. — Клаусс, Гендузі.

Цікаві факти:

- Марсель лише двічі зумів виграти в десяти попередніх зустрічах Ліги чемпіонів.

- Спортінг двічі поступився вдома минулорічної кампанії Ліги чемпіонів.

прогноз 2:2

Тоттенгем — Айнтрахт

12 жовтня, 22:00, стадіон Тоттенгем Стедіум, Лондон. Арбітр зустрічі – Карлос Дель Серро Гранде (Іспанія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

У другому матчі цієї групи зійдуться фаворити квартету. Айнтрахт є діючим переможцем Ліги Європи, а Тоттенгем — це Тоттенгем, та ще й з Антоніо Конте.

У першому поєдинку у Франкфурті команди не виявили переможця та розписали нульовку.

Айнтрахт абсолютно несправедливо розгром програв Спортінгу у дуже рівному протистоянні, проте далі починає виправляти положення. Постраждали від португальського чемпіона й лондонці з божевільною кінцівкою гри.

Не забуваємо, що колективи Антоніо Конте доволі погано виступають у кубкових турнірах, отже потрібно перемагати німців. Супернику також варто набирати очки, враховуючи переслідування з боку Марселя.

Банда Гласнера точно буде боротися, і хоч вона є андердогом матчу-відповіді, все не надто погано, як малюють численні футбольні прогнозисти.

За версією букмекерів, Тоттенгем – фаворит зустрічі: перемога англійської команди оцінюється коефіцієнтом 1,50, а перемога Айнтрахта – 6,80. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,5.

Орієнтовні склади:

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Лангле — Емерсон, Хьойберг, Бентанкур, Перішич — Рішарлісон, Кейн, Сон

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Н'Діка — Якіч, Роде, Соу, Кнауфф — Ліндстрьом, Муані, Камада.

Не зіграють: Кулусевскі, Моура, Танганга – Бута, Онген, Туре.

Під питанням: .. — ..

Цікаві факти:

- Крайня поразка Тоттенгема у єврокубках вдома відбулася у лютому 2020-го року (якщо не враховувати технічну поразку із Ренном сезону-2021/22), до речі, тоді перепоною стала німецька команда, а саме лейпцигський РБ.

- Айнтрахт нещодавно вибивав з єврокубків англійського представника, а саме Вест Гем у півфіналі Ліги Європи.