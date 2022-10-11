Тіаго Сілва: Не вважаю, що Мілан недостатньо сильний

Захисник "синіх" — про майбутній матч проти Мілана.

Тіаго Сілва дав свій коментар щодо майбутньої гри.

"Не вважаю, що Мілан недостатньо сильний. Вони мали поганий матч минулого тижня, це трапляється, але такі великі клуби не дозволяють собі двох поганих ігор поспіль. Вони чудово зіграли в суботу з Ювентусом і намагатимуться видати ще один класний матч завтра.

Можу лише попередити партнерів, що нам доведеться дуже постаратися, бо грати на "Сан-Сіро" проти Мілана завжди надзвичайно складно", — наводить слова Тіаго Сілви офіційний сайт УЄФА.

Матч Мілан — Челси пройде сьогодні, 11 жовтня о 22:00 за київським часом.