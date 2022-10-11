Ліга чемпіонів. Група Н. Напередодні

Анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи Н.

Груповий етап Ліги чемпіонів триває, а це означає, що в рамках квартету H ПСЖ на своєму полі прийме Бенфіку, а Ювентус вирушить на виїзд до Маккабі Хайфи.

Турнірне становище:

Маккабі Хайфа — Ювентус

11 жовтня, 19:45, стадіон Семмі Офера, Хайфа. Арбітр зустрічі – Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Зовсім непросто йдуть справи у Ювентуса не тільки у чемпіонаті, а і в Лізі чемпіонів. Команда Массіміліано Алегрі відстає на чотири пункти від лідерів квартету — ПСЖ та Бенфіки, а італійського наставника чутки постійно відправляють у відставку.

Якщо Ювентус хоче продовжувати боротися за вихід із групи до плей-оф турніру, то необхідно перемагати Маккабі на виїзді. Інакше ситуація може стати критичною, хоча і зараз її кращою назвати не можна.

Щодо ізраїльської команди, то, очікувано, це аутсайдер групи, який програв усі три матчі на даному відрізку — Бенфіці (0:2), ПСЖ (1:3) та Ювентусу (1:3).

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі. Перемога туринської команди оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога Маккабі – 4.40. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.90.

Орієнтовні склади:

Маккабі Хайфа: Коен – Сек, Батубінсіка, Голберг – Сундгрен, Мухаммад, Шері, Фані, Корнуд – Давид, Атцілі.

Ювентус: Щесни – Бремер, Бонуччі, Данило – Куадрадо, Маккенні, Паредес, Рабіо, Костич – Ді Марія – Влахович.

Не зіграють: Підгоряну, Джабер – К'єза, Жоржі, Погба, Де Шільйо.

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Цікаві факти:

- Маккабі Хайфа пропускає щонайменше два голи в останніх шести матчах Ліги чемпіонів.

- Маккабі програв останні три матчі у Лізі чемпіонів.

- Ювентус виграв останні три матчі у всіх турнірах проти Маккабі Хайфи.

прогноз 1:2

ПСЖ — Бенфіка

11 жовтня, 22:00, стадіон Парк де Пренс, Париж. Арбітр зустрічі – Майкл Олівер (Англія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

ПСЖ та Бенфіка – два лідери групи, але невелика перевага у французької команди, яка забила на один м'яч більше, ніж португальська. Якщо Ювентус не збереться і не видасть блискучу кінцівку групового етапу, то саме ПСЖ та Бенфіка розіграють між собою перше та друге місця.

Нагадаємо, що перший матч між цими двома командами в Португалії завершився нічиєю — 1:1. За ПСЖ забив Ліонель Мессі, а Бенфіці зіграв на руку автогол Перейри.

Після жеребкування фаворитом групи був ПСЖ, і якщо колектив Крістофа Галтьє сьогодні переможе, то гарантує собі високі шанси на вихід із групи до плей-офф Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, ПСЖ – фаворит зустрічі: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 1.53, а перемога Бенфіки – 5.70. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.80.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Перейра, Маркіньос – Хакімі, Верратті, Вітінья, Бернат – Сарабія, Неймар – Мбаппе.

Бенфіка: Влаходімос – Ба, А. Сілва, Отаменді, Грималдо – Флорентіно, Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Маріу – Рамос.

Не зіграють: Кімпембе, Саншеш, Мендеш, Мессі – Веріссімо, Морату.

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Цікавий факт:

- В останніх восьми матчах Ліги Чемпионів Бенфіка залишилася непереможеною.