Селтік — Лейпциг. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Четвертий тур групової стадії Ліги чемпіонів у розпалі. У поєдинку групи F зійдуться шотландський Селтік та німецький Лейпциг.

СЕЛТІК — ЛЕЙПЦИГ

ВІВТОРОК, 11 ЖОВТНЯ, 22:00. СЕЛТІК ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАЛІЛ МЕЛЕР (ТУРЕЧЧИНА)



Груповий етап Ліги чемпіонів цього тижня перейде свій екватор. Деякі групи можуть дізнатися перших учасників наступного раунду, у тому числі в квартеті Шахтаря.

Суперники українців зіграють поєдинок у Глазго.

Селтік виглядає доволі непогано цієї ЛЧ, проте команді відверто не вистачає класу для повноцінної боротьби за друге місце в групі. Наразі все ще перебуває у ногах глазговіанців, але для цього потрібно перемагати Лейпциг у столиці.

Цього року шотландський гранд лише двічі програв вдома в основний час в усіх турнірах — Буде-Глімт у Лізі конференцій та Реалу у Лізі чемпіонів у нещодавньому матчі. Фактор свого поля може зіграти велику роль.

Нагадуємо, що Селтік та РБ обмінялися перемогами на груповому етапі ЛЕ сезону-2018/19, коли "кельти" здолали опонента 2:1.

До цього та після цього шотландці встигли програти вдома іншим представникам німецького чемпіонату — мюнхенській Баварії та леверкузенському Баєру.

"Бики" ж наразі перебувають у доволі незрозумілих кондиціях. Після звільнення Доменіко Тедеско принципово краще не стало, Марко Розе поки що в пошуках оптимального футболу.

Звідси й нестабільність результатів — погром Бохума у Бундеслізі є єдиною світлою плямою останнім часом у чемпіонаті, а перемогу над Селтіком потрібно закріпити ще однією вікторією у Глазго.

За версією букмекерів, Лейпциг повинен виграти цей матч. На перемогу "червоних биків" пропонується коефіцієнт — 2,2, нічия оцінюється коефіцієнтом — 3,8, перемога господарів — 3,1.

Проте вище можна побачити певну тенденцію. Спеціалісти не надто вірять в легку перемогу РБ, і це абсолютно вірно, бо прямо зараз команда не складає враження непереможної сили. Селтіку потрібно скористатися нагодою. Та чи вдасться йому це зробити? Побачимо.

Орієнтовні склади:

Селтік: Харт — Юрановіч, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор — О'Райлі, Хатате, Маккарті — Маеда, Фурухасі, Жота.

Не зіграють: Ідегучі, Макгрегор, Старфельт, Тернбулл.

Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум — Кампль, Шлагер — Собослаї, Нкунку, Вернер — Сілва.

Не зіграють: Гулачі, Клостерманн, Лаймер, Ольмо.

Поточна форма: