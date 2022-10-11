Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

Груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА продовжується. Сьогодні, 11 жовтня, у рамках групи G увечері на нас чекають два протистояння: Манчестер Сіті відправиться у гості до данського Копенгагена, а на іспанську Севілью чекає виїзна зустріч з дортмундською Боруссією.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 3 3 0 0 11 1 9 2 Боруссія Дортмунд 3 2 0 1 8 3 6 3 Севілья 3 0 1 2 1 8 1 4 Копенгаген 3 0 1 2 0 8 1

Копенгаген — Манчестер Сіті

Вівторок, 11 жовтня, 19:45. Стадіон Паркен, Копенгаген. Головний арбітр зустрічі — Артур Суареш Діаш (Португалія).

Команди вже поступово виходять на фінішну пряму у груповому етапі Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті вже в цьому турі може гарантувати собі вихід в плей-офф турніру, тоді як Копенгаген остаточно втратити цю можливість.

Проте з самого початку навряд датчани розраховували на вихід з групи, але дивлячись на виступи Севільї можуть поборотись за вихід в Лігу Європи.

В першому поєдинку між цими командами була зафіксована розгромна перемога Манчестер Сіті з рахунком 5:0. Датчани, напевно, захотять дати бій у матчі-відповіді, трошки реабілітуватись перед своїми фанатами.

Після першої очної зустрічі Манчестер Сіті встиг виграти в АПЛ у Саутгемптона з рахунком 4:0, тому у гарному настрої підходить і до цього поєдинку.

Що стосується Копенгагена, то команда приймала на своєму полі Норшелланн, але не змогла здобути перемогу — 1:1.

Команди тричі зустрічались між собою — на рахунку "містян" дві перемоги. Також був зафіксований нічийний результат.

Орієнтовні склади:

Копенгаген: Раян — Крістенсен, Хочолава, Вавро, Дікс — Йоганнессон, Лерагер — Стаменич, Дарамі, Корнеліус — Классон

Манчестер Сіті: Eдерсон — Канселу, Ляпорт, Діаш, Серхіо Гомес — де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Аму, Зека — Філіпс, Уокер

Під питанням: Карамоко — Стоунз

Поточна форма:

Цікаві факти:

Копенгаген не забив в останніх 4 матчах (Ліга чемпіонів).

В останніх 5 іграх Манчестер Сіті (Ліга чемпіонів) було забито більше 2,5 голів.

Манчестер Сіті виграв останні 3 матчі (Ліга чемпіонів).

Манчестер Сіті забив принаймні 2 голи в останніх 3 матчах (Ліга чемпіонів).

прогноз 0:3

Боруссія Д — Севілья

Вівторок, 11 жовтня, 22:00. Стадіон Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд. Головний арбітр зустрічі — Сржан Йованович (Сербія).

Боруссія Дортмунд зробила впевнений крок у бік плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками половини групового етапу, проте свої претензії на прохід далі ще треба підтвердити. Адже саме Севілья повинна була конкурувати з німцями за прохід далі.

Перемога дортмундців у цій грі майже гарантує команди прохід далі, якщо Копенгаген не зробить диво.

Боруссія Д після очної зустрічі з іспанцями грала проти Баварії у чемпіонаті та здобула важкий нічийний результат — 2:2. Севілья, у свою чергу, приймала на своєму полі Атлетік з Більбао та зіграла внічию з рахунком 1:1.

Варто зазначити, що нервіонці отримали нового тренера — Хорхе Сампаолі, який раніше приводив команду до вдалих результатів. Подивимось, чи зможе він в короткий термін змінити гру команди та вплинути на підсумки цього групового етапу.

Команди до цього зустрічались між собою п'ять разів. Було зафіксовано три нічийних результати, перемога Боруссії Д та перемога Севільї.

Орієнтовні склади:

Боруссія Дортмунд: Маєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан, Езджан — Адеємі, Беллінгем, Брандт — Модест

Севілья: Буну — Монтіель, Маркао, Ньянзу, Теллес — Гудель, Ділейні — Ламела, Іско, Гомес — Дольберг

Не зіграють: Дауд, Морей, Гіттенс, Ройс, Алле — Корона, Рекік, Фернандо. Торрес

Під питанням: Меньє, Хуммельс, Рейна

Поточна форма:

Цікаві факти:

В останніх 7 іграх Боруссії Дортмунд (Ліга чемпіонів) було забито більше 2,5 голів.

Боруссія Дортмунд забила принаймні 2 голи в останніх 4 матчах проти Севільї у всіх турнірах.

Севілья не змогла виграти 10 з останніх 11 матчів (Ліга чемпіонів).