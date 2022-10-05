Рух вийшов у другий раунд Юнацької ліги УЄФА

Український клуб пройшов суперника з Польщі.

У рамках матчу-відовіді першого раунду плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА львівський Рух U-19 зіграв унічию із польским Заглембє U-19.

У першому матчs, який відбувся в польському Любіні, колектив з України переміг Заглембє з рахунком 1:0 завдяки точному удару Непейпієва.

Рух багато атакував, але вирішального удару команді так і не вистачило. Підопічні Віталія Пономарьова крокують далі.

Заглембє U-19 – Рух U-19 0:0

Рух U-19: Герета – Роман, Холод, Товарницький, Кітела – Підгурський, Сапуга – Федор, Пастух (Добрянський, 80), Столярчук (Бойко, 90+4) – Панченко (Ніколаєв, 74)

Попередження: Собчак, Масяк, Холод, Товарницький, О.Федор, Панченко, Сапуга.