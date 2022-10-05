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-
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-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
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-
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Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
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Галтьє — про матч з Бенфікою: Очікую побачити вкрай бойову команду

05 жовтня 2022

Крістоф Галтьє, getty images

Коуч парижан налаштований на те, що португальці дадуть бій парижанам.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Галтьє висловився напередодні матчу з Бенфікою в Лізі чемпіонів.

"З огляду на те, як Бенфіка розпочала сезон, очікую побачити вкрай бойову команду. Цього сезону вона не зазнала поки що жодної поразки й грає дуже організовано. Вона сильна як у плані індивідуальностей, і командної гри", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 на стадіоні в Лісабоні. Після двох турів ПСЖ і Бенфіка мають по шість очок і лідирують в групі з Ювентусом і Маккабі.

Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу Бенфіка — ПСЖ.

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