Галтьє — про матч з Бенфікою: Очікую побачити вкрай бойову команду

Коуч парижан налаштований на те, що португальці дадуть бій парижанам.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Галтьє висловився напередодні матчу з Бенфікою в Лізі чемпіонів.

"З огляду на те, як Бенфіка розпочала сезон, очікую побачити вкрай бойову команду. Цього сезону вона не зазнала поки що жодної поразки й грає дуже організовано. Вона сильна як у плані індивідуальностей, і командної гри", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 на стадіоні в Лісабоні. Після двох турів ПСЖ і Бенфіка мають по шість очок і лідирують в групі з Ювентусом і Маккабі.

Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу Бенфіка — ПСЖ.