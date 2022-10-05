Тоттенгем розійшовся безгольовим миром із Айнтрахтом

Команда Антоніо Конте знову втратила очки у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів франкфуртський Айнтрахт приймав на своєму полі лондонський Тоттенгем.

За підсумками двох таймів командам не вдалося реалізувати свої моменти та виявити найсильнішого, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, у обох команд зараз в актив за однією перемогою, нічиєю та поразкою, через що вони ділять між собою за кількістю набраних очок другу та третю позиції у своїй групі.

Айнтрахт — Тоттенгем 0:0

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Н'Діка – Якич, Роде (Пеллегріні, 71), Соу, Кнауфф – Ліндстрем (Ебімбе, 87), Муані (Борре, 57), Камада

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Дайєр, Лангле (Девіс, 78) – Емерсон Роял, Хейб'єрг, Бентанкур, Перішич (Сессеньон, 71) – Рішарлісон (Хіль, 79), Кейн, Сон

Попередження: Хейб'єрг, Лангле, Кейн