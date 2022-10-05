Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи G.

Груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА продовжується. Сьогодні, 5 жовтня, у рамках групи G увечері на нас чекають два протистояння: Манчестер Сіті прийме на своєму полі данський Копенгаген, а на іспанську Севілью чекає домашня зустріч з дортмундською Борусією.

СЕРЕДА, 5 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулими вихідними Манчестер Сіті без особливих проблем розібрався з принциповим суперником в особі Манчестер Юнайтед, а тепер збирається продовжити свій переможний шлях у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У минулих двох єврокубкових матчах підопічні Хосепа Гвардіоли здобули дві перемоги, пропустивши у свої ворота лише один м'яч, тоді як в АПЛ "містяни" посідають другий рядок, відстаючи від лідируючого Арсеналу всього на одне очко. Зрозуміло, що у Прем'єр-лізі основна боротьба за вищі місця ще попереду, а ось у Лізі чемпіонів вихід Сіті до стадії плей-оф уже зараз здається лише питанням часу.

Напередодні старту групового етапу Ліги чемпіонів Копенгаген вважався головним аутсайдером групи G. У принципі ситуація не змінилася, незважаючи на те, що зараз в активі у датчан однакова кількість очок із Севільєю завдяки нульовій нічиїй у очному протистоянні. Важко уявити, що Копенгагену вдасться хоч щось протиставити Ерлінгу Голанду і компанії — норвезький форвард цього сезону забив уже 17 голів і віддав 3 асисти в 11 поєдинках, тоді як справи у Копенгагена не дуже навіть на внутрішній арені — всього шосте місце і вісім очок відставання від лідера.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,05, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 40,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 16,0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Eдерсон — Канселу, Аканджі, Діаш, Серхіо Гомес — де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Фоден

Копенгаген: Раян — Крістенсен, Хочолава, Вавро, Дікс — Йоганнессон, Лерагер — Стаменич, Дарамі, Корнеліус — Классон

Не зіграють: Філіпс — Зека, Аму, Бойлесен, Фальк

Під питанням: Стоунз, Родрі, Вокер — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

СЕРЕДА, 5 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО РАМОС САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Багатостраждальна Севілья цього сезону все ніяк не може вибратися з дна турнірної таблиці іспанської Ла Ліги, але при цьому ще зберігають шанси та амбіції поборотися за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Зрозуміло, що два очні матчі з дортмундською Боруссією будуть для підопічних Хулена Лопетеги вирішальними, оскільки саме "джмелі" є прямими конкурентами іспанської команди за другий рядок. Проблема для Севільї в тому, що останнім часом вона абсолютно не вражає, йде в Ла Лізі на 17-му місці і має у своєму активі лише одну перемогу цього сезону у всіх турнірах.

Ще тижнів два тому ми б, не задумуючись, назвали Борусію Дортмунд явним фаворитом напередодні матчe із Севільєю, але останні помітні кадрові проблеми команди Едіна Терзіча дещо зрівняли ці шанси з урахуванням того, що іспанці виступлять при власних уболівальниках. У минулому матчі Бундесліги "джмелі" сенсаційно поступилися Кельну з рахунком 2:3, але все ж таки не можна забувати, як у минулому матчі ЛЧ німці ледь не обіграли Манчестер Сіті. Та й щодо особистих зустрічей, то минулого року гравці Дортмунда на своєму полі зіграли із Севільєю внічию (2:2), тоді як у гостьовому поєдинку вийшли переможцями — 3:2.

За версією букмекерських компаній, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Севільї пропонується коефіцієнт 2,80, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 2,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Севілья: Буну — Хесус Навас, Гудель, Ньянзу, Теллес — Жордан, Фернандо, Ділейні — Ламела, Іско, Дольберг

Боруссія Дортмунд: Маєр — Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Беллінгем, Саліх Езджан — Адеємі, Брандт, Мален — Модест

Не зіграють: Корона, Рекік, Маркао — Біно-Гіттенс, Дауд, Кобель, Морей, Рейна, Ройс

Під питанням: Акунья — Хуммельс

ПОТОЧНА ФОРМА