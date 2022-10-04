Клопп — про матч проти Рейнджерс: Ми чекаємо на справжній бій

Фахівець відчуває, що буде непроста гра у ЛЧ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо гри проти Рейнджерс у Лізі чемпіонів, яка відбудеться напередодні.

"Одна з розмов, яку ми мали вже цього року, була до і після гри з Аяксом і особливо після гри з Наполі, коли ми всі зрозуміли: "Зараз ми на дні, але повинні швидко змінити ситуацію". У деяких матчах ми не могли нічого показати.

Наша загальна ситуація важлива, але не стільки для завтрашнього дня, тому що коли ви готуєтеся до Ліги чемпіонів, ви готуєтеся незалежно від вашої ситуації в АПЛ. Рейнджерс, я вважаю, загалом справляються дуже добре, але в Лізі чемпіонів результати, які вони мають зараз, були не такими добрими. Тому ми очікуємо на справжній бій від команди, яка справді бореться за результат. Ось до чого ми повинні готуватися.

Рейнджерс — хороша команда, добре тренована, яка провела винятковий європейський сезон минулого року, очевидно. Кваліфікація до Ліги чемпіонів — велике, велике, велике, велике досягнення. Очевидно, я бачив останню гру проти Хартс. Я бачив більше ігор, але особливо останню. Чесно кажучи, ми до цього бою готуємося", — сказав Клопп.

Матч між Ліверпулем та Рейнджерс пройде сьогодні, 4 жовтня, на Енфілді. Почнеться матч о 22:00 за київським часом.