Лейпциг — Селтік. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Третій тур групової стадії Ліги чемпіонів у розпалі. У поєдинку групи F зійдуться німецький Лейпциг та шотландський Селтік.

ЛЕЙПЦИГ — СЕЛТІК

СЕРЕДА, 5 ЖОВТНЯ, 19:45. РБ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ)

Обидві команди постраждали від мадридського Реала на старті цього групового етапу. Селтік довгий час тримався у Глазго, проте пропустив тричі у другому таймі, а команда Марко Розе поступилася 0:2 на Сантьяго Барнабеу.

Отже, колективам потрібно набирати очки, щоб претендувати на вихід до плей-оф. Враховуючи розгромну поразку від Шахтаря (1:4) "червоні бики" взагалі наразі йдуть без пунктів, тож потрібно щось робити. "Кельти" ж мають одне очко. У Варшаві вони зіграли внічию саме із Шахтарем.

Лейпциг після приходу Розе спершу розніс у тріски минулий клуб німецького коуча — Боруссію Дортмунд, проте далі без особливих шансів поступився Реалу та іншій Боруссії — ще одному екс-клубу фахівця.

Минулих вихідних РБ знищив Бохум (4:0), а в атаці запалювала зв'язка Тімо Вернер — Крістофер Нкунку, проте рурці зараз не можуть виступати адекватним індикатором сили колективу, бо це з великим відривом зараз найгірша команда Бундесліги.

Селтік ж знаходиться на першому місці у чемпіонаті Шотландії, а нещодавно розбив принципових опонентів з рахунком 4:0. Погодьтеся, 4:0 із Рейнджерс є набагато вагомішими за схожий здобуток саксонських хлопців.

"Кельти" довели, що з ними варто рахуватися якщо не мадридському Реалу, то іншим суперникам по квартету. Команда Постекоглу намагається грати у симпатичний футбол як для клубу свого рівня, та мріє потрапити до плей-оф вперше з 2013 року.

Чому б й ні?

Ця група виглядає неймовірно рівною, отже шанси на це є.

За версією букмекерів, Лейпциг повинен виграти цей матч. На перемогу "червоних биків" пропонується коефіцієнт — 1,7, нічия оцінюється коефіцієнтом — 4, перемога господарів — 4,9.

РБ не є клубом з насиченою та довгою історією у єврокубках, але вже встиг зустрітися із Селтіком. Сталося це у сезоні-2018/19. У групі Ліги Європи Лейпциг виграв дома з рахунком 2:0, проте поступився у Глазго з результатом 1:2. До речі, тоді німці не вийшли до плей-оф. Подивимось як воно буде зараз.

Орієнтовні склади:

Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум — Кампль, Шлагєр — Нкунку, Форсберг, Собослаї — Вернер.

Не зіграють: Клостерманн, Лаймер, Ольмо, Поульсен.

Селтік: Харт — Юрановіч, Велш, Йенц, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Хатате — Абада, Фурунаші, Жота.

Не зіграють: Старфельт, Якумакіс.

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