Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

До вашої уваги анонс матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів групи D Марсель на своєму полі прийме лісабонський Спортинг, а Тоттенгем вирушить на виїзд, щоб спробувати здолати Айнтрахт.

Марсель — Спортінг Лісабон

Вівторок, 4 жовтня, 19:45. Стад-де-Марсель, Марсель. Арбітр зустрічі – Давиде Масса.

Пряма трансляція на MEGOGO.

На даний момент Спортінг є лідером групи D, а Марсель – аутсайдером. За два зіграні поєдинки португальська команда встигла здолати Айнтрахт на виїзді, а також вдома Тоттенгем, який вважається чи вважався фаворитом групи.

При цьому, справи у португальської команди в чемпіонаті йдуть не найкращим чином: шосте місце і 13 набраних очок, а відставання від лідируючої Бенфіки складає вже дев'ять очок.

Щодо Марселя, то французька команда виступає дуже успішно, посідає друге місце в Лізі 1, відстаючи від лідера ПСЖ на два бали.

За версією букмекерів, дещо більше шансів на перемогу у Марселя: перемога французької команди оцінюється коефіцієнтом 2.23, а перемога Спортінга – 3.30. Якщо буде нічия, то пропонується показник 3.45.

Орієнтовні склади:

Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Жіго — Клаус, Ронжье, Верету, Тавареш — Жерсон, Пайє — Санчес.

Спортінг: Адан – Інасіо, Котс, Рейш – Рогго, Угарте, Моріта, Сантош – Трінкау, Пауліньо, Поте.

Не зіграють: Колашинац – Кабрал, Сен-Жюст, Бражанка, Нету.

Під питанням: Байї – Котс, Рогго.

Цікаві факти:

- Марсель програв останні 16 із 17 матчів у Лізі чемпіонів.

- Марсель не зміг забити в 7 із останніх 8 матчів Ліги чемпіонів.

- Спортінг продовжує грати на "нуль" у останніх трьох матчах Ліги чемпіонів.

прогноз 2:2

Айнтрахт — Тоттенгем

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Франкфурт-штадіон, Франкфурт-на-Майні. Арбітр зустрічі – Даніеле Орсато.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Тоттенгем досить непогано йде в англійській Прем'єр-лізі, посідаючи третє місце та набравши 17 очок. Щоправда, "шпори" поступилися Арсеналу в лондонському дербі і, ймовірно, підійдуть до гри проти Айнтрахта не в кращому настрої.

Крім того, колектив Антоніо Конте у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів поступився лісабонському Спортингу, а вдруге втратити очки може бути небезпечно для команди, яка вважається фаворитом групи.

Що стосується Айнтрахта, то німецький клуб поправив своє становище в Бундеслізі, піднявшись на шостий рядок, а також набрав однакову кількість очок у групі ЛЧ нарівні з Тоттенгемом — по три.

За версією букмекерів, лідер зустрічі — Тоттенгем, але на цю подію коефіцієнт 2.10. На перемогу Айнтрахта – 3.55. Якщо буде нічия, пропонується показник 3.60.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндіка – Кнауфф, Роде, Соу, Пеллегріні – Ліндстрем, Гетцу – Мануані.

Тоттенгем: Льоріс – Санчес, Дайєр, Ленгле – Перишич, Хойбьєрг, Біссума, Бентанкур, Сесенон – Сон Хин Мін, Кейн.

Не зіграють: Онгуєні, Туре, Бута – Лукас Моура, Девіс.

Під питанням: Якіч – Кулусевські.