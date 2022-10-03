Саншеш не допоможе ПСЖ у матчі проти Бенфіки

Півзахисник отримав пошкодження.

Португальський півзахисник Ренату Саншеш потрохи призвичаюється до реалі французького Парі Сен-Жермен, до якого доєднався під час цьогорічної літньої трансферної кампанії, здійснивши перехід із Лілля за 15 млн євро.

Один гол у семи стартових матчах сезону — ось такий доробок наразі має 25-річний виконавець, проте найближчим часом йому доведеться трохи переглянути календар власних виступів.

Річ у тім, що під час домашнього матчу "червоно-синіх" проти Ніцци (2:1) у рамках дев’ятого туру національної першості гравець невдало вийшов на заміну під завісу другого тайму.

Саншеш відіграв лише 16 хвилин, після чого його замінили через пошкодження пахових м’язів.

Як повідомляє місцева преса, медогляд після завершення гри нічого серйозного в Ренату так і не знайшов, проте це не означає, що він найближчим часом повернеться до роботи в основній групі.

"Коли він послизнувся, він відчув незначний біль. Він саме повертався на поле після травми, тому вважав за краще завершити гру достроково. Ми ще не знаємо, наскільки серйозна травма", — заявив після гри проти Ніцци головний тренер столичний Крістоф Галт’є.

Керманич у підсумку не зможе розраховувати на португальця в прийдешньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА, і, зокрема, під питанням перебуває весь наступний ігровий тиждень.

Нагадаємо, що ПСЖ зіграє проти Бенфіки 5 жовтня, о 22:00.