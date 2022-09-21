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Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Реалом

21 вересня 2022

МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК

Інформація для вболівальників.

5 жовтня в Мадриді відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал – Шахтар. "Гірники" вже розпочали продаж квитків на поєдинок.

Вартість квитків – 40 і 55 євро (1 680 і 2 310 гривень). Щоб придбати квитки, необхідно бути зареєстрованим на сайті та сплатити їх вартість. Згідно з правилами квитки повинні містити основну інформацію щодо вболівальника (прізвище, ім'я, дата народження, номер закордонного паспорта). Безпосередньо на місці необхідно буде пред'явити закордонний паспорт.

Один уболівальник зможе придбати не більш ніж чотири квитки. При цьому їх кількість обмежено. 

Також зазначається, що крім квитка на матч, кожен уболівальник повинен мати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест (72 години) та медичну маску, у якій необхідно перебувати на трибуні.

Зустріч проходитиме на стадіоні Сантьяго Бернабеу й розпочнеться о 21:00 за місцевим часом.

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