Поттер: Ми здобули лише один пункт, тому розчаровані, але я дуже пишаюся тим, як діяли гравці Челсі

Головний тренер лондонців поділився думками після матчу із Зальцбургом.

Новий головний тренер Челсі Грем Поттер відповів на кілька питань після нічийного поєдинку проти Зальцбурга.

"У нас лише одне очко, тому ми розчаровані цим, але я дуже пишався тим, як діяли гравці Челсі. Їм теж було нелегко зі зміною тренера та всім, що з цим пов’язано, але їхня відповідь була блискучою.

Вони діяли дуже добре — професійно, чесно та відповідально, тому з точки зору зусиль це були 100 відсотків. Нам просто не вистачило цього трохи, щоб забити другий гол.

Ззаду ми грали з трійкою, а Різ і Рахім дали нам ширину. Зальцбург дуже сильний в центрі зі схемою 4-3-1-2, тож непросто грати в цій зоні, тому ми хотіли отримати небезпечну ширину. Такими були Рахім і Різ, більше крайні захисники на флангах, а вже потім гравці півзахисту.

Що б ви не робили, завжди є плюси і мінуси. Ми грали на Стемфорд Брідж, ми хотіли бути попереду. Рахім дійсно добре атакує задню лінію і він забив фантастичний гол, провів дійсно непоганий поєдинок. Різ трохи врівноважує все це, щоб ми все ще могли захищатися в четвірці, якщо нам це потрібно.

Ми не можемо брехати, це не та позиція у групі, на якій ми хочемо бути, але ми повинні відповісти. Це буде важка група, але наш склад достатньо якісний, щоб ми могли достойно відповісти у наступних матчах і ми з нетерпінням на них чекаємо".

Нагадаємо, що вчора Челсі зіграв внічию із Зальцбургом (1:1) та наразі посідає лише останнє місце у таблиці.