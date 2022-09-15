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Рейнджерс — Наполі 0:3 Відео голів та огляд матчу

15 вересня 2022

Рейнджерс — Наполі, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Неаполітанський Наполі в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА гостював у шотландського Рейнджерс на тлі гучної перемоги над англійським Ліверпулем (4:1) тижнем раніше.

Команди провели дуже напружений перший тайм, наслідками якого стали одразу дві жовті картки для захисника господарів Джеймса Сендса вже поперерві, чим скористались у підсумку суперники на власну користь.

Наполі посеред другого тайму отримав одразу дві поспіль нагоди пробити пенальті на відтинку в кілька хвилин, реалізувавши одну з них зусиллями Маттео Політано.

А вже під завісу гри футболісти Лучано Спаллетті вистрілили ще двічі, довівши різницю в рахунку до значної.

Огляд матчу:

Рейнджерс — Наполі 0:3
Голи: Політано, 68 (пен.), Распадорі, 85,  Ндомбеле, 90+1.

На 60 хвилині Пьйотр Зеліньські (Наполі) не забив пенальті (воротар).

Рейнджерс: Макгрегор, Таверньє, Голдсон, Сендс, Баришич, Девіс, Джек, Арфілд, Ландстрем, Морелос, Кент.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мин Чже, Маріу Руй, Лоботка, Зеліньські, Замбо-Ангісса, Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Вилучення: Сендс, 55 (Рейнджерс, друга жовта).

Джерело: MEGOGO.

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