Рейнджерс — Наполі 0:3 Відео голів та огляд матчу

Неаполітанський Наполі в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА гостював у шотландського Рейнджерс на тлі гучної перемоги над англійським Ліверпулем (4:1) тижнем раніше.
Команди провели дуже напружений перший тайм, наслідками якого стали одразу дві жовті картки для захисника господарів Джеймса Сендса вже поперерві, чим скористались у підсумку суперники на власну користь.
Наполі посеред другого тайму отримав одразу дві поспіль нагоди пробити пенальті на відтинку в кілька хвилин, реалізувавши одну з них зусиллями Маттео Політано.
А вже під завісу гри футболісти Лучано Спаллетті вистрілили ще двічі, довівши різницю в рахунку до значної.
Огляд матчу:
Рейнджерс — Наполі 0:3
Голи: Політано, 68 (пен.), Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1.
На 60 хвилині Пьйотр Зеліньські (Наполі) не забив пенальті (воротар).
Рейнджерс: Макгрегор, Таверньє, Голдсон, Сендс, Баришич, Девіс, Джек, Арфілд, Ландстрем, Морелос, Кент.
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мин Чже, Маріу Руй, Лоботка, Зеліньські, Замбо-Ангісса, Політано, Сімеоне, Кварацхелія.
Вилучення: Сендс, 55 (Рейнджерс, друга жовта).
Джерело: MEGOGO.