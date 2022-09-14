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-
04 жовтня
19:45
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Аякс
-
Наполі
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
04 жовтня
22:00
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04 жовтня
22:00
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РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
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Фанатів Динамо Загреб заарештували в Італії

14 вересня 2022

Фани Динамо З, Getty Images

У вболівальників знайшли заборонені речі.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан вдома зіграє проти загребського Динамо.

Групу вболівальників хорватської команди затримали зранку 14 вересня у Мілані. Поліція заблокувала їх ходу та супроводила до поліцейської дільниці для повідомлення про заходи.

При обшуку у фанатів були знайдені ножі, димові шашки та телескопічну палицю. Протягом дня триватимуть перевірки, щоб уникнути будь-яких проблем із громадським порядком перед і після матчу.

Матч між Міланом та Динамо Загреб пройде сьогодні, 14 вересня. Розпочнеться гра о 19:45 за київським часом.

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