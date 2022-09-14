Фанатів Динамо Загреб заарештували в Італії

У вболівальників знайшли заборонені речі.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан вдома зіграє проти загребського Динамо.

Групу вболівальників хорватської команди затримали зранку 14 вересня у Мілані. Поліція заблокувала їх ходу та супроводила до поліцейської дільниці для повідомлення про заходи.

При обшуку у фанатів були знайдені ножі, димові шашки та телескопічну палицю. Протягом дня триватимуть перевірки, щоб уникнути будь-яких проблем із громадським порядком перед і після матчу.

Матч між Міланом та Динамо Загреб пройде сьогодні, 14 вересня. Розпочнеться гра о 19:45 за київським часом.