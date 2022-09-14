Йовічевіч не став міняти "переможний" склад Шахтаря перед матчем проти Селтіка

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F, у якому зіграють донецький Шахтар та шотландський Селтік.

Донецький Шахтар продовжить участь у Лізі чемпіонів УЄФА матчем другого туру проти шотландського Селтіка на стадіоні ім. маршала Юзефа Пілсудського.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над німецьким РБ Лейпциг, вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Ангелос Постекоглу, у порівнянні з поразкою від мадридського Реала (0:3), залучив до стартового складу Фурухасі до центру атаки, праворуч від якого зіграє Хакшабанович.

Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Швед.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.



Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Макгрегор, Хатате — Хакшабанович, Фурухасі, Жота.

Запасні: Бейн, Зігріст, Якумакіс, Абада, Муй, Тернбулл, Бернабеї, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон, Велш.

Гра Шахтар — Селтік почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.