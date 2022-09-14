Уболівальники Челсі проведуть акцію на подяку Тухелю під час матчу із Зальцбургом

Фанати хочуть подякувати тренеру за роботу в лондонському клубі.

Уболівальники лондонського Челсі організують акцію на подяку екстренеру "аристократів" Томасу Тухелю. Захід запланований під час матчу Ліги чемпіонів із Зальцбургом. Про це стало відомо із повідомлення у Twitter об'єднанням фанатів The Shed.

Уболівальникам Челсі пропонується встати та аплодувати на 21-й хвилині матчу. Цифра "21" означає рік, коли Томас Тухель завоював для "синіх" кубок Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Тухеля було звільнено після поразки в першому турі Ліги чемпіонів від Динамо Загреб (0:1). Пізніше стало відомо, що німець отримає 13 мільйонів компенсації за звільнення з Челсі.