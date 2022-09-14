Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу другого туру розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23.

Новий сезон єврокубків продовжує набирати обертів. У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в очному протистоянні на полі стадіону Сантьяго Бернабеу зійдуться два суперники донецького Шахтаря за квартетом F — мадридський Реал та німецький РБ Лейпциг.

РЕАЛ МАДРИД — РБ ЛЕЙПЦИГ

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (АПРІЛІЯ, ІТАЛІЯ).

Після першого туру мадридський Реал волів би себе побачити в якості першої команди квартету F, однак цю позицію на проміжному етапі посідає донецький Шахтар, тож навіть упевнена перемога над шотландським Селтіком у гостьовому поєдинку (3:0) не дозволила команді Карло Анчелотті досягнути найвищої позиції. Компенсувати цей недолік із власного боку "вершкові" матимуть можливість уже в прийдешньому протистоянні проти німецького РБ Лейпциг на власному полі, тоді як "червоні бики" приїхали до столиці Іспанії на тлі значних змін за останній тиждень.

РБ програв Шахтарю нехай із не з розгромним рахунком — 1:4 — проте, наскільки болючим цей ляпас був тоді для німецького футболу! Криза в колективі була помітна неозброєним оком навіть безпосередньо на ігровому майданчику, тож відставка Доменіко Тедеско залишалась лише справою кількох годин. На диво, це спрацювало. Марко Розе очолив проблемний колектив, і вже за кілька днів розбив із ним свою колишню команду — дортмундську Боруссію. Не менш цікавим та принциповим буде нового керманича виїзд до Менхенгладбаха за кілька днів, проте до цього ще потрібно пережити гру в Мадриді.

Реал тим часом блискавично просувається турнірною сіткою чемпіонату Іспанії, і має бездоганний із стратегічної точки зору календар у Лізі чемпіонів. За великим рахунком, уже після матчу-відповіді проти Шахтаря команда Карло Анчелотті хоче завершити для себе вирішення всіх нагальних питань у єврокубках, бо з наближенням чемпіонату світу-2022 в Катарі футболісти "галактікос", майже кожен із яких буде задіяний на мундіалі, будуть мати в голові думки геть не про виступи в клубі. Саме тому Реал наразі, навіть без Каріма Бензема, намагається послідовно долати перепони на власному шляху, і навіть пропущений гол від Мальорки минулими вихідними не дуже-то й злякав команду Анчелотті (4:1).

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала Мадрид пропонується коефіцієнт 1,55, тоді як потенційний успіх РБ Лейпциг оцінюється показником 5,40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Родріго, Вінісіус.

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Діалло, Раум — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Форсберг, Нкунку — Вернерю.

Не зіграють: Бензема, Васкес, Мілітао — Клостерманн, Лаймер, Ольмо.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди поміж собою раніше не зустрічались.

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