Нова зірка? Кудус забив п'ять голів в останніх чотирьох матчах Аякса

Форвард гідно змінює Себастьяна Алле.

У рамках другого раунду Ліги чемпіонів Ліверпуль в Англії приймає амстердамський Аякс.

На гол від Мохамеда Салаха на 17 хвилині першого тайму гості відповіли точним пострілом 22-річного Мохаммеда Кудуса.

Цей гол став для ганського нападника п'ятим в останніх чотирьох матчах Аякса. До цього він забив Рейнджер у ЛЧ.

Кудус перейшов у Аякс у 2020 році з Норшелланна. У минулому сезоні він був в тіні Себастьяна Алле, але з відходом форварда, який зараз, на жаль, веде боротьбу із хворобою, став основним гравцем.