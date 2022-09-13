Стрічка новин

22:22

Інтер — Вікторія Пльзень 2:0 Відео голів та огляд матчу

21:55

Йовічевіч — про матч із Селтіком: Хочемо переконати себе, що можемо ще раз зіграти на тому ж рівні, що і з Лейпцигом

21:35

Інтер на класі переміг Вікторію Пльзень

21:27

Яремчук та Соболь залишились в запасі у матчі проти Порту

21:17

Левандовські вперше після трансфера до Барселони зіграє проти Баварії на Альянц Арені

19:59

Ван Бронкхорст: У Рейнджерс ми знаємо, що дві поразки поспіль неприпустимі

19:29

Пьолі: Динамо З заслужено обіграло Челсі

16:39

Менді не зіграє проти Зальцбурга

12:45

Нагельсманн розповів, як відреагує, якщо побачить Левандовські

09:29

Шахтар провів тренування перед матчем проти Селтіка