Інтер — Вікторія Пльзень 2:0 Відео голів та огляд матчу

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер на виїзді зустрічався із Вікторією Пльзень.
Команда Сімоне Індзагі забила двічі у кожному з таймів. У першому відзначився Джеко, а у другому забив Думфріс.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Вікторія Пльзень — Інтер 0:2
Голи: Джеко, 20, Думфріс, 71
Вікторія: Станек — Гавел (Голік, 76), Гейда, Перніца, Ємелка — Калвах (Н'Діає, 76), Буха, Москера, Влканова (Чермак, 84), Сікора (Їрка, 71) — Хори (Бессі, 71).
Інтер: Онана — Бастоні (Д'Амброзіо, 64), Ачербі, Шкріньяр, Госенс, Дамфріс — Мхітарян (Чалханоглу, 72), Брозович (Асллані, 84), Барелла (Гальярдіні, 72) — Корреа (Мартінес, 72), Джеко.
Попередження: Сікора, Калвах, Ємелка, Бастоні, Гальярдіні.
Видалення: Буха (жорстка гра)