Інтер — Вікторія Пльзень 2:0 Відео голів та огляд матчу

13 вересня 2022

Андре Онана, Getty Images

Команда Сімоне Індзагі здобула переконливу перемогу.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер на виїзді зустрічався із Вікторією Пльзень.

Команда Сімоне Індзагі забила двічі у кожному з таймів. У першому відзначився Джеко, а у другому забив Думфріс.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Вікторія Пльзень — Інтер 0:2

Голи: Джеко, 20, Думфріс, 71

Вікторія: Станек — Гавел (Голік, 76), Гейда, Перніца, Ємелка — Калвах (Н'Діає, 76), Буха, Москера, Влканова (Чермак, 84), Сікора (Їрка, 71) — Хори (Бессі, 71).

Інтер: Онана — Бастоні (Д'Амброзіо, 64), Ачербі, Шкріньяр, Госенс, Дамфріс — Мхітарян (Чалханоглу, 72), Брозович (Асллані, 84), Барелла (Гальярдіні, 72) — Корреа (Мартінес, 72), Джеко.

Попередження: Сікора, Калвах, Ємелка, Бастоні, Гальярдіні.

Видалення: Буха (жорстка гра)

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