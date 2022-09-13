Тоттенгем поступився Спортінгу Л

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Тоттенгем у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до лісабонського Спортингу.

Команди проводили матч у завзятій боротьбі та довгий час не могли вразити ворота один одного.

Вже під завісу зустрічі, на 90 хвилині, Спортінг Л зміг відкрити рахунок зусиллями Паулінью. Тоттенгем кинувся відіграватися, але пропустив ще раз.

Спортінг Л - Тоттенгем 2:0

Голи: Паулінью, 90, Гомеш, 90+3

Спортінг Л: Адан – Порро, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу – Нуну Сантуш, Угарте, Моріта (Александропулос, 71) – Педру Гонсалвеш, Едвардс (Гомеш, 90+2), Трінкау (Паулінью, 76).

Тоттенгем: Льоріс – Емерсон, Даєр, Девіс, Ромеро, Перишич – Хейб'єрг, Бентанкур – Сон Хин Мін (Кулусевські, 72), Кейн, Рішарлісон.