Інтер на класі переміг Вікторію Пльзень

Італійська команда у гостях розібралась над суперником.

У рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер у гостях переграв Вікторію Пльзень.

Команді Сімое Індзагі багато що вдавалось у першому таймі. Вони создали декілька непоганих моментів, але реалізували лише один. Едін Джеко отримав м'яч біля лівого кута штрафної та низом пробив у протилежній кут воріт Станека.

Другий тайм також у багатьох аспектах був за Інтером. На 61 хвилині господарі залишились у меншості. Після перегляду ВАР арбітр вилучив Буху за грубий фол.

За 10 хвилин Інтер забив і другий гол. На цей раз герой минулого взяття воріт Джеко виступив в ролі асистента. Після його пасу забив Думфріс.

Таким чином Інтер здобуває першу перемогу у цій Лізі чемпіонів, а Вікторія Пльзень ще не здобувала очок.

Вікторія Пльзень — Інтер 0:2

Голи: Джеко, 20, Думфріс, 71

Вікторія: Станек — Гавел (Голік, 76), Гейда, Перніца, Ємелка — Калвах (Н'Діає, 76), Буха, Москера, Влканова (Чермак, 84), Сікора (Їрка, 71) — Хори (Бессі, 71).

Інтер: Онана — Бастоні (Д'Амброзіо, 64), Ачербі, Шкріньяр, Госенс, Дамфріс — Мхітарян (Чалханоглу, 72), Брозович (Асллані, 84), Барелла (Гальярдіні, 72) — Корреа (Мартінес, 72), Джеко.

Попередження: Сікора, Калвах, Ємелка, Бастоні, Гальярдіні.

Видалення: Буха (жорстка гра)