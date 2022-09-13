Яремчук та Соболь залишились в запасі у матчі проти Порту

Український форвард зможе посилити команду у ході зустрічі.

Брюгге у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Порту на стадіон Драгау.

Головний тренер бельгійської команди Карл Хуфкенс не довірив місце у стартовому складі форварду Роману Яремчуку та захиснику Едуарду Соболю.

Зазначимо, що цього сезону український нападник відіграв три поєдинки за Брюгге, відзначившись голом та двома результативними передачами.