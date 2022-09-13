Яремчук та Соболь залишились в запасі у матчі проти Порту

Брюгге у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Порту на стадіон Драгау.
Головний тренер бельгійської команди Карл Хуфкенс не довірив місце у стартовому складі форварду Роману Яремчуку та захиснику Едуарду Соболю.
Зазначимо, що цього сезону український нападник відіграв три поєдинки за Брюгге, відзначившись голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що матч між Брюгге та Порту відбудеться сьогодні. Початок зустрічі запланований на 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.