Пьолі: Динамо З заслужено обіграло Челсі

13 вересня 2022

Стефано Пьолі, getty images

Італійський тренер очікує непросту гру.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі висловився перед грою другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо З.

"Це дуже важлива гра, але ще не вирішальна. У минулому сезоні ми здобули першу перемогу в передостанній грі, і ми могли кваліфікуватися, обігравши Ліверпуль в останньому матчі. Завтра ми могли б очолити групу, вигравши. У нас є шанс, але це буде важко, тому що Динамо заслужено виграло першу гру [з Челсі].

Ми повинні повністю використовувати свій потенціал у кожній грі. Завтрашній матч дуже важливий, але ще не вирішальний, тому що залишилося багато інших матчів. Але ми знаємо, що це важлива гра, і ми добре до неї підготувалися", — наводить слова Пьолі Football Italia.

Нагадаємо, що матч між Міланом та Динамо З відбудеться в середу, 14 вересня, о 19:45. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.

Источник: Football Italia

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