Менді не зіграє проти Зальцбурга

Голкіпер отримав пошкодження та пропустить матч проти австрійців.

Голкіпер Челсі Едуар Менді через травму навряд чи зіграє із Зальцбургом у Лізі чемпіонів, повідомляє Football London.

За інформацією джерела, однією з причин, через яку Томас Тухель залишив Менді в запасі на матч Ліги чемпіонів із загребським Динамо (0:1), стала травма коліна, яка турбує воротаря.

Починаючи з перших днів роботи Грема Поттера у клубі Менді знаходиться на лікування. Сьогодні 30-річний голкіпер не працював у загальній групі Челсі.

Матч Челсі – Зальцбург відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.