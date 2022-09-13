Менді не зіграє проти Зальцбурга

13 вересня 2022

Едуар Менді, Getty Images

Голкіпер отримав пошкодження та пропустить матч проти австрійців.

Голкіпер Челсі Едуар Менді через травму навряд чи зіграє із Зальцбургом у Лізі чемпіонів, повідомляє Football London.

За інформацією джерела, однією з причин, через яку Томас Тухель залишив Менді в запасі на матч Ліги чемпіонів із загребським Динамо (0:1), стала травма коліна, яка турбує воротаря.

Починаючи з перших днів роботи Грема Поттера у клубі Менді знаходиться на лікування. Сьогодні 30-річний голкіпер не працював у загальній групі Челсі.

Матч Челсі – Зальцбург відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

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