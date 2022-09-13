Нагельсманн розповів, як відреагує, якщо побачить Левандовські

Німецький фахівець добре ставиться до польського бомбардира.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Барселону. На Альянц Арену повертається Роберт Левандовські, проте вже як гравець іспанської команди.

Юліан Нагельсманн розповів, як відреагує, якщо особисто побачиться з 34-річним нападником.

"Якщо побачу завтра Левандовскі, то потисну йому руку. Буду радий, якщо вболівальники теж його привітають.

Це нормально, коли людина стільки віддала клубу. Так і має бути. Не знаю, чи він найнебезпечніший гравець у складі суперника, але впевнений, що він буде головною загрозою для наших воріт. Втім, якщо у нього не буде м'яча, йому буде складніше забити", — приводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня у Мюнхені. Старт поєдинку – о 22:00. Слідкувати за розвитком подій можна в онлайн-трансляції на Football.ua.