Сімеоне: З великою повагою ставлюся до німецьких команд

Атлетіко у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Байєра на виїзді.
Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне з великою повагою ставиться до Байєра.
"З великою повагою ставлюся до німецьких команд. Вони мають дуже сильний настрій, вони потужні, не розсипаються в обороні і б'ються на полі.
Байєр був таким востаннє, коли ми з ним грали. Мені сподобалася його гра проти Брюгге. Байєр поступився, але заслуговував на більше", — наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що раніше Дієго Сімеоне повторив рекорд Арагонеса за кількістю ігор на чолі Атлетіко у Ла Лізі.