Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи А.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А відбудуться два поєдинки: Ліверпуль прийме на своєму полі Аякс, а Наполі вирушить у гості до Рейнджерса.

№ Команда И В Н П З П О 1 Аякс 1 1 0 0 4 0 3 2 Наполі 1 1 0 0 4 1 3 3 Ліверпуль 1 0 0 1 1 4 0 4 Рейнджерс 1 0 0 1 0 4 0

Ліверпуль — Аякс

Вівторок, 13 вересня, 22.00. Стадіон Енфілд Роуд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі – Суареш Діаш (Португалія)

Ліверпуль у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Наполі та поступився з рахунком 1:4, що стало великим шоком для фанатів "червоних". Команда Юргена Клоппа не найкраще розпочала сезон, але матч у Неаполі був просто катастрофічним. Тепер Ліверпулю треба реабілітуватись перед своїми фанатами. На вихідних мерсисайдці не грали у чемпіонаті Англії через смерть королеви Великобританії. Незважаючи на жалобні заходи, матч Ліги чемпіонів відбудеться у запланований час. Юргену Клоппу треба виправляти перебіг справ, незважаючи на велику довіру з боку керівництва.

Аякс, у свою чергу, у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав проти Рейнджерс і здобув перемогу з рахунком 4:0, що стало значним доробком. Нідерландська команда втратила низку лідерів у поточне літнє трансферне вікно, але все одно продовжує виступати на високому рівні. У чемпіонаті на вихідних Аякс грав проти Херенвена і здобув перемогу з рахунком 5:0, а тому можна впевнено говорити, що команда на ходу, проте віримо, що Ліверпуль покаже свій високий рівень.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Елліот, Фабіньйо, Тьяго — Салах, Нуньєс, Діас

Аякс: Пасвеєр — Ренш, Тімбер, Бассі, Блінд — Бергейс, Альварес, Тейлор — Тадіч, Кудус, Бергвейн

Не зіграють: Конате, Хендерсон, Джонс, Ремсі, Робертсон, Кейта, Окслейд-Чемберлейн — Іхаттарен

Під питанням: Келлехер, Карвальо — Бассі, Вейндал

Цікаві факти:

Аякс забив принаймні 2 голи у 8 з останніх 9 матчів (Ліга чемпіонів).

У 6 з останніх 7 ігор Аякса (Ліга чемпіонів) було забито більше 2,5 голів.

прогноз 2:1

Рейнджерс — Наполі

Середа, 14 вересня, 22:00. Стадіон Айброкс, Глазго. Головний арбітр зустрічі – Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Рейнджерс у рамках поєдинку першого туру поступився Аяксу з розгромним рахунком, але тепер спробує реабілітуватися у матчі з Наполі. Шотландська команда, як і Ліверпуль, не грала цих вихідних через смерть королеви, а тому могла повноцінно підготуватися до зустрічі проти неаполітанців. Рейнджерс, окрім розгромної поразки в першому турі, програв з рахунком 0:4 у матчі проти Селтіка, а тому настрій у гравців навряд чи добрий. Проте показувати характер необхідно. Рейнджерс минулого сезону чудово провів Лігу Європи, а тому має доводити свій рівень.

Наполі досить впевнено розпочав сезон і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті Італії. Після розгрому Ліверпуля неаполітанці можуть очолити квартет після другого туру групового етапу. На вихідних команда Лучано Спаллетті приймали на своєму полі Спецію та здобули важку мінімальну перемогу. Наполі йде на першому місці у чемпіонаті, а тому перебуває у відмінному настрої. Під питанням участь у грі Лосано та Осімгена, але їх цілком є ким замінити, а тому Наполі має показати футбол високого рівня.

Орієнтовні склади:

Рейнджерс: МакЛафін — Таверньє, Голдсон, Сандс, Барішич — Джек, Люндстрам — Райт, Камара, Кент — Чолак

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Джа, Маріу Руй — Зьєлінскі, Ндомбеле, Ангісса — Лосано, Распадорі, Кварцахелія

Не зіграють: Хаджі, Лоуренс, Офоборх — Демме

Під питанням: Руф, Еландер, Девіс, Суттар — Лосано, Осімген