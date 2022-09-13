Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи B.

У вівторок, 13 вересня, стартує другий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Порту на своєму полі прийматиме Брюгге Едуарда Соболя та Романа Яремчука, а Баєр у Леверкузені зустрінеться з а мадридським Атлетіко.

У цьому тексті, розділеному на дві частини, ми розповімо вам про очікування від поєдинків. Звісно ж, не оминаючи такий рідний український слід.

ПОРТУ — БРЮГГЕ

ВІВТОРОК, 13 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ПОРТУАЛІЯ, ПОРТУ, ЕШТАДІУ ДУ ДРАГАУ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНАСТАСІОС СІДІРОПУЛОС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Пройшло лиш кілька тижнів з моменту від'їзду Романа Яремчука з португальської землі, як йому на неї знову настав час повертатися. На жаль чи на щастя, лише на один матч.

Порту — історично один із двох найпринциповіших суперників Бенфіки. Їхнє протистояння іменується банально — "О Класіко".

До слова, у минулому сезоні вихованець Динамо зіграв проти "драконів" тричі. Спочатку він безуспішно вийшов на заміну по перерві у матчі 1/8 Кубку Португалії — "орли" на виїзді поступилися з рахунком 0:3, а українець записав до свого пасиву жовту картку. Вже за тиждень Яремчук зумів відзначитися у ворота Порту голом "під ялинку" у матчі чемпіонату, який проходив 30 грудня. Щоправда, на Драгау перемога знову була за господарями, а сам уродженець Львова залишив поле вже на 52-й хвилині — попередньо забивши на 47-й.

Що ж стосується найбільш недавньої зустрічі між Яремчуком і Порту, то вона теж закінчилися перемогою Порту (0:1), хоч і гра проходила вже у Лісабоні. Роман 7 травня з'явився на полі на 73-й хвилині і знову отримав "гірчичник". Власне, нічого дивного, що перемогу у Прімейра лізі минулого сезону одержали саме хлопці з міста портвейну.

Нині Порту перебуває на третій позиції у чемпіонаті, в шести матчах набравши 15 очок. Єдина поразка "драконів" вийшла вкрай незграбною, бо Ріу Аву у нинішньому сезоні більше нікого не перемагав. Що ж до Ліги чемпіонів, то підопічні Сержіу Консейсау стартували з поразки на 90+11 хвилині від мадридського Атлетіко з рахунком 1:2 й наднервовому матчі, де всі 3 м'ячі було забито у компенсований до другого тайму час. Після цього "синьо-білі" ще й впевнено розібралися з середняком Шавішом у рідній лізі — 3:0

.

Щодо Брюгге, то воно якраз стартувало у Лізі чемпіонів з перемоги. Так, безумовно, підопічні Карла Хофкенса поступилися Баєру за всіма статистичними показниками, але здобули мінімальну перевагу в одному з них. Головному. Тут не варто забувати і про фарт, і про помилку голкіпера "фармацевтів" Лукаша Градецькі після удару Сілла, і про 2 незараховані (цілком по справі) м'ячі німців, але 3 очки, як-то кажуть, запаху не мають.

Після цього Брюгге ще й обірав у чемпіонаті Серен Юнайтед з рахунком 2:0, а Роман Яремчук відзначився одразу двома асистами і потрапив до символічної збірної туру.

Едуард Соболь, який днями отримав виклик до збірної України, тоді також з'явився у старті. Проте на матч Ліги чемпіонів все ж прогнозуємо вихід з перших хвилин основого лівого вінгбека Бйорна Маєра. А от щодо Романа, то ризикнемо поставити його до першої одинадцятки.

Орієнтовні склади:

Порту: Дієго Коста — Жоау Маріуо, Кармо, Пепе (португалець), Санусі — Пепе (бразилець), Еуштакіу, Урібе, Галено — Еванілсон, Тоні Мартінес

Брюгге: Міньйоле — Одуа, Мехеле, Сілла, Маєр — Нільсен, Оньєдіка, Ванакен — Сков Ольсен, Яремчук, Сова

Не зіграють: Отавіу (травма), Таремі (дискваліфікація) — Б'юнекен, Клінтон, Ланг, Ріц (усі — травми)

ПРОГНОЗ 2:1



БАЄР — АТЛЕТІКО

ВІВТОРОК, 13 ВЕРЕСНЯ, 22:00. НІМЕЧЧИНА, ЛЕВЕРКУЗЕН, СТАДІОН БАЙ-АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Леверкузенський Баєр у вівторок має явно не найкращого суперника для того, щоб перервати свою чорну смугу. "Фармацевти" не можуть перемогти вже у трьох матчах поспіль, а якщо взяти статистику за весь сезон, то Баєр у 8 матчах усіх турнірів поступився 6 разів, 1 раз зіграв внічию і здобув лише 1 перемогу. Здавалося б, гіршого старту не придумаєш, і тому під Жерардо Сеоане може серйозно хитатися крісло.

Мадридський Атлетіко у першому турі ЛЧ вкотре довів, що залишається однією з найкращих команд світу у плані гри на результат. Поступаючись Порту за грою та кількістю моментів, команда Сімеоне змогла скористатися чисельною більшістю і стараннями Ермосо та рикошету таки забити м'яч.

І навіть попри пенальті і пропущений гол, згодом забити у ворота Порту вдруге. І все це відбувалося у компенсований час!Щоправда, автор переможного м'яча "матрацників" точно не з'явиться на полі раніше 60-ї хвилини... Мова, звісно, про Антуана Грізманна.

До слова, старт сезону у виконанні мадридського колективу можна оцінити двояко. До перемоги у Лізі чемпіонів автоматом додаються 2 необов'язкові втрати у Ла Лізі, нехай навіть зіграти внічию з Реал Сосьєдадом та програти Вільярреалу — не дуже-то й ганебні речі.

У Леверкузені ми прогнозуємо перемогу Атлетіко на класі. Цьому сприяють як усі передматчеві розклади, так і поточна форма команд. Підопічні Сімеоне в принципі не повинні мати проблем із першим місцем у квартеті, якщо не будуть заграватися.

Орієнтовні склади:

Баєр: Градецькі — Фрімпонг, Та, Тапсоба, Гінкап'є — Арангіс, Демірбай — Діабі, Гложек, Хадсон-Одої — Шик

Атлетіко: Облак — Вітсель, Ермосо, Мандава — Моліна, Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Жоау Фелікс, Мората

Не зіграють: Адлі, Бельарабі, Вірц, Луньов, Паласіос — Регілон, Савич, Хіменес (усі в обох командах — травми)

ПРОГНОЗ 0:2