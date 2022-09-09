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-
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22:00
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-
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-
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22:00
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Копенгаген
-
Севілья
-
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22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
14 вересня
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Ювентус
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Бенфіка
-
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Матч між Шахтарем та Селтіком у Лізі чемпіонів можуть перенести через смерть королеви Великобританії

09 вересня 2022

ФК Шахтар

У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Матч другого туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та шотландським Селтіком можуть перенести через смерть королеви Великобританії Єлизавети II, повідомляє GlazgowTimes.

Поєдинок має відбутися 14 вересня у Варшаві. Шахтар буде стороною, що приймає матч. Через смерть Її Величності у Великій Британії оголошено 10-денну жалобу. В АПЛ перенесли поєдинки, які мали відбутися з 10 по 12 вересня. Також відстрочили ігри у чемпіонатах Шотландії та Північної Ірландії. Така сама доля, за інформацією джерела, чекає на лігочемпіонівський матч між Шахтарем і Селтіком.

Нагадаємо, у першому турі Шахтар обіграв Лейпциг — 4:1, а Селтік поступився Реалу — 0:3.

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