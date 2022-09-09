Матч між Шахтарем та Селтіком у Лізі чемпіонів можуть перенести через смерть королеви Великобританії

Матч другого туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та шотландським Селтіком можуть перенести через смерть королеви Великобританії Єлизавети II, повідомляє GlazgowTimes.
Поєдинок має відбутися 14 вересня у Варшаві. Шахтар буде стороною, що приймає матч. Через смерть Її Величності у Великій Британії оголошено 10-денну жалобу. В АПЛ перенесли поєдинки, які мали відбутися з 10 по 12 вересня. Також відстрочили ігри у чемпіонатах Шотландії та Північної Ірландії. Така сама доля, за інформацією джерела, чекає на лігочемпіонівський матч між Шахтарем і Селтіком.
Нагадаємо, у першому турі Шахтар обіграв Лейпциг — 4:1, а Селтік поступився Реалу — 0:3.