Тоттенгем — Марсель 2:0 Відео голів та огляд матчу

У рамках першого туру Ліги чемпіонів Тоттенгем у Лондоні здолав Марсель із рахунком 2:0.
Перемогти команді Антоніо Конте допомогла червона картка у гостей. Двома голами відзначився Рішарлісон.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Тоттенгем - Марсель 2:0
Голи: Рішарлісон, 76, 81
Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Ромеро (Танганга, 73), Лангле (Девіс, 73), Емерсон (Кулусевскі, 61), Перішич — Хойб'єрг, Бентанкур (Біссума, 86) — Сон, Рішарлісон — Кейн.
Марсель: Лопес — Жиго (Ундер, 87), Баї, Мбемба, Таварш, Клаусс (Колашинац, 70) — Ронж'є, Верету (Гує, 87), Гендузі, Жерсон (Балерді, 51) — Суарес (Аріт, 70).
Попередження: Баї, Даєр, Сон, Клаусс.
Видалений: Мбемба.