Тоттенгем — Марсель 2:0 Відео голів та огляд матчу

Атлетіко — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу

Феєрія Левандовські — в огляді матчу Барселона — Вікторія

Наполі — Ліверпуль 4:1 Відео голів та огляд матчу

Брюгге — Баєр 1:0 Відео голу та огляд матчу

Інтер — Баварія 0:2 Відео голів та огляд матчу

00:15

Атлетіко скористався вилученням у Порту і вирвав непросту перемогу у неймовірній кінцівці