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-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
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Тоттенгем — Марсель 2:0 Відео голів та огляд матчу

08 вересня 2022

Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів Тоттенгем у Лондоні здолав Марсель із рахунком 2:0.

Перемогти команді Антоніо Конте допомогла червона картка у гостей. Двома голами відзначився Рішарлісон.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Тоттенгем - Марсель 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Ромеро (Танганга, 73), Лангле (Девіс, 73), Емерсон (Кулусевскі, 61), Перішич — Хойб'єрг, Бентанкур (Біссума, 86) — Сон, Рішарлісон — Кейн.

Марсель: Лопес — Жиго (Ундер, 87), Баї, Мбемба, Таварш, Клаусс (Колашинац, 70) — Ронж'є, Верету (Гує, 87), Гендузі, Жерсон (Балерді, 51) — Суарес (Аріт, 70).

Попередження: Баї, Даєр, Сон, Клаусс.

Видалений: Мбемба.

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