Атлетіко — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу

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У рамках першого туру Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко у надскладному матчі здолав Порту.

Усі три голи прийшлися на кінцівку поєдинку. Атлетіко відкрив рахунок завдяки голу Ермосо на 90+1. Зрівняти рахунок допоміг Порту точний удар з 11-метрів від Урібе. Але Грізманн на 90+11 вирвав перемогу для "матрасників".

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Атлетіко — Порту 2:1

Голи: Ермосо, 90+2, Грізманн, 90+11 — Урібе, 90+6 (пен.)

Атлетіко: Облак, Моліна (де Пауль, 46), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Карраско (Лемар, 46), Коке, Сауль (Грізманн, 61), Льоренте, Мората (Ермосо, 68), Жоау Фелікс (Корреа, 71 .

Порту: Діогу Кошта, Пепе, Карму, Санусі, Отавіо (Бруну Кошта, 77), Урібе, Еуштакіу, Пепе (Жоау Маріу, 62), Таремі, Еванілсон (Тоні Мартінес, 78), Галено (Габріел Верон, 88).

Вилучення: Таремі, 82