Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
4
Рейнджерс
0
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
0
Спортінг Лісабон
3
07 вересня
19:45
Наполі
4
Ліверпуль
1
07 вересня
22:00
Атлетіко
2
Порту
1
07 вересня
22:00
Брюгге
1
Баєр Леверкузен
0
07 вересня
22:00
Інтер
0
Баварія
2
07 вересня
22:00
Барселона
5
Вікторія Пльзень
1
07 вересня
22:00
Тоттенгем
2
Марсель
0
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Атлетіко — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу

08 вересня 2022

Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко у надскладному матчі здолав Порту.

Усі три голи прийшлися на кінцівку поєдинку. Атлетіко відкрив рахунок завдяки голу Ермосо на 90+1. Зрівняти рахунок допоміг Порту точний удар з 11-метрів від Урібе. Але Грізманн на 90+11 вирвав перемогу для "матрасників".

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Атлетіко — Порту 2:1
Голи: Ермосо, 90+2, Грізманн, 90+11 — Урібе, 90+6 (пен.)

Атлетіко: Облак, Моліна (де Пауль, 46), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Карраско (Лемар, 46), Коке, Сауль (Грізманн, 61), Льоренте, Мората (Ермосо, 68), Жоау Фелікс (Корреа, 71 .

Порту: Діогу Кошта, Пепе, Карму, Санусі, Отавіо (Бруну Кошта, 77), Урібе, Еуштакіу, Пепе (Жоау Маріу, 62), Таремі, Еванілсон (Тоні Мартінес, 78), Галено (Габріел Верон, 88).

Вилучення: Таремі, 82

 
команди
  Rambler's Top100