Феєрія Левандовські — в огляді матчу Барселона — Вікторія

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У рамках першого туру Ліги чемпіонів Барселона на Камп Ноу розгромила Вікторію Пльзень — 5:1.

Роберт Левандовські оформив у цьому матчі хет-трик, по голу записали на свій рахунок Кессьє та Торрес. У гостей забив Сікора.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Барселона - Вікторія 5:1

Голи: Кессьє, 13, Левандовські, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 — Сікора, 44

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Піке, 46), Крістенсен, Кунде, Альба — Кессьє (Торре, 81), де Йонг, Педрі (Гаві, 75), Дембеле (Депай, 75), Фаті (Торрес, 65) — Левандовські

Вікторія: Станек — Ємелка (Голік, 86), Перніца, Гейда, Гавел — Буха, Калвах, Москера (Їрка, 78), Влканова (Чермак, 78), Сікора (Піларж, 78) — Хори (Бессі, 66).

Попередження: Перніца, Москера, Хори, Ємелка