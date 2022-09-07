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Два голи Рішарлісона принесли Тоттенгему перемогу над Марселем

07 вересня 2022

Рішарлісон, Getty Images

Команда Антоніо Конте стартувала у змаганні з трьох очок.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Тоттенгем у Лондоні зустрівся проти Марселя.

Гості досить жваво розпочали перший тайм, завдавши декілька небезпечних ударів по воротах Льоріса. Тоттенгем намагався не відпускати гру, але в клубу мало що вдавалось зі старту гри.

У другому таймі господарям стало грати легше. Подарунок їм зробив Мбемба, який отримав пряму червону картку на 48 хвилині.

"Шпори" забили вперше на 76 хвилині зустрічі. Після передачі від Перішича, яка була неймовірно точною, Рішарлісон переграв Лопеса. За п'ять хвилин бразилець оформив дубль.

Тоттенгем - Марсель 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Ромеро (Танганга, 73), Лангле (Девіс, 73), Емерсон (Кулусевскі, 61), Перішич — Хойб'єрг, Бентанкур (Біссума, 86) — Сон, Рішарлісон — Кейн.

Марсель: Лопес — Жиго (Ундер, 87), Баї, Мбемба, Таварш, Клаусс (Колашинац, 70) — Ронж'є, Верету (Гує, 87), Гендузі, Жерсон (Балерді, 51) — Суарес (Аріт, 70).

Попередження: Баї, Даєр, Сон, Клаусс.

Видалений: Мбемба.

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