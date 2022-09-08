Атлетіко скористався вилученням у Порту і вирвав непросту перемогу у неймовірній кінцівці

Команди зберігали ворота у недоторканності всю гру, а розв'язка настала у компенсований час.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у очному протистоянні у Мадриді зустрілися місцевий Атлетіко та Порту, які представляють квартет B.

Весь матч командам не вдавалося реалізувати свої моменти, і, здавалося, що зустріч наближатися до нульової нічиєї, проте найцікавіше на нас чекало у компенсований час.

Спершу на другій компенсованій хвилині до другого тайму Ермосо вивів господарів уперед, коли Порту вже грав у меншості через вилучення Таремі.

Але це не завадило португальцям повернути рівновагу у рахунку через кілька хвилин завдяки реалізованому пенальті у виконанні Урібе — Ермосо на цей раз став головним антигероєм епізоду, який міг призвести до втрати очок з боку мадридського клубу.

Проте Антуан Грізманн, який вийшов на заміну, виявився проти нічийного результату та вирвав для Атлетіко неймовірну перемогу з рахунком 2:1.

Атлетіко — Порту 2:1

Голи: Ермосо, 90+2, Грізманн, 90+11 — Урібе, 90+6 (пен.)

Атлетіко: Облак, Моліна (де Пауль, 46), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Карраско (Лемар, 46), Коке, Сауль (Грізманн, 61), Льоренте, Мората (Ермосо, 68), Жоау Фелікс (Корреа, 71 .

Порту: Діогу Кошта, Пепе, Карму, Санусі, Отавіо (Бруну Кошта, 77), Урібе, Еуштакіу, Пепе (Жоау Маріу, 62), Таремі, Еванілсон (Тоні Мартінес, 78), Галено (Габріел Верон, 88).

Вилучення: Таремі, 82