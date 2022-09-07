Брюгге з Яремчуком та Соболем стартував з перемоги у Лізі чемпіонів, обігравши Баєр

Бельгійський клуб здобув мінімальну перемогу вдома.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Брюгге вдома грав проти Баєра з Леверкузена.

У першому таймі вболівальники все ж побачили забитий гол, хоча грали команди дуже рівно. Ы забив його Сілла з Брюгге, команди, яку не вважали за фаворита зустрічі.

На 64 хвилині на поле вийшов український форвард Брюгге Роман Яремчук, змінивши Феррана Хутглу.

Патрік Шик на 74 хвилині забив після асисту від Хадсона-Одой, але арбітр гол відмінив через гру рукою у атаці.

Брюгге - Баєр 1:0

Голи: Сілла, 42

Брюгге: Міньйоле — Одуа, Мехеле, Сілла, Маєр — Нільсен, Оньєдіка (Баланта, 83), Ванакен — Сков (Сандра, 83), Сова (Соболь, 89) — Хутгла (Яремчук, 64).

Баєр: Градецкі — Баккер (Гложек,, 67), Хінкапіє, Та, Коссуну — Андріх (Демірбай, 67), Арангіс (Паласіос, 46), Діабі, Хадсон-Одой (Амірі, 86), Фрімпонг (Азмун, 86) — Шик.

Попередження: Паласіос, Андріх, Демірбай, Сова.