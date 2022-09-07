Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
4
Рейнджерс
0
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
0
Спортінг Лісабон
3
07 вересня
19:45
Наполі
4
Ліверпуль
1
07 вересня
22:00
Атлетіко
2
Порту
1
07 вересня
22:00
Брюгге
1
Баєр Леверкузен
0
07 вересня
22:00
Інтер
0
Баварія
2
07 вересня
22:00
Барселона
5
Вікторія Пльзень
1
07 вересня
22:00
Тоттенгем
2
Марсель
0
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Брюгге з Яремчуком та Соболем стартував з перемоги у Лізі чемпіонів, обігравши Баєр

07 вересня 2022

Брюгге, Getty Images

Бельгійський клуб здобув мінімальну перемогу вдома.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Брюгге вдома грав проти Баєра з Леверкузена.

У першому таймі вболівальники все ж побачили забитий гол, хоча грали команди дуже рівно. Ы забив його Сілла з Брюгге, команди, яку не вважали за фаворита зустрічі.

На 64 хвилині на поле вийшов український форвард Брюгге Роман Яремчук, змінивши Феррана Хутглу.

Патрік Шик на 74 хвилині забив після асисту від Хадсона-Одой, але арбітр гол відмінив через гру рукою у атаці.

Брюгге - Баєр 1:0

Голи: Сілла, 42

Брюгге: Міньйоле — Одуа, Мехеле, Сілла, Маєр — Нільсен, Оньєдіка (Баланта, 83), Ванакен — Сков (Сандра, 83), Сова (Соболь, 89) — Хутгла (Яремчук, 64).

Баєр: Градецкі — Баккер (Гложек,, 67), Хінкапіє, Та, Коссуну — Андріх (Демірбай, 67), Арангіс (Паласіос, 46), Діабі, Хадсон-Одой (Амірі, 86), Фрімпонг (Азмун, 86) — Шик.

Попередження: Паласіос, Андріх, Демірбай, Сова.

команди
  Rambler's Top100