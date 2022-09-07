Наполі завдав Ліверпулю нищівної поразки в Лізі чемпіонів

Команда Юргена Клоппа повністю провалила перший тайм, стартувавши в груповому етапі найпрестижнішого єврокубку з тотальної невдачі.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у очному протистоянні у Неаполі зустрілися місцевий Наполі та англійський Ліверпуль, які представляють квартет А.

З перших хвилин матчу підопічні Юргена Клоппа опинилися у непростому становищі, коли у ворота Алісона Беккера призначили два пенальті: перший Пйотр Зелінські зумів реалізувати, а ось Віктор Осімген не зміг переграти бразильського голкіпера, а згодом вимушено залишив поле через травму.

Але відсутність ключового форварда починаючи з 41-ї хвилини не вплинула на загальну картину домінування господарів над срібним призером АПЛ минулого сезону. Так, зразкові виступи ми побачили у виконанні Кварацхелії, Замбо Ангісса, а також Джованні Сімеоне — останні двоє змусили Ліверпуль вирушити на перерву, поступаючись розгромним рахунком 0:3.

Одразу після перерви Наполі збільшив свою перевагу до чотирьох м'ячів завдяки зусиллям Зелінські, який таким чином записав на свій рахунок дубль. При цьому радість італійського клубу була недовгою — вже через дві хвилини Луїс Діас забив і повернув відставання Ліверпуля у три м'ячі.

Незважаючи на контроль м'яча з боку "червоних", гол Луїса Діаса став єдиним, на що виявилися здатними мерсисайдці у цій зустрічі щодо результативних дій. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Наполі з рахунком 4:1, а до команди Юргена Клоппа постало ще більше питань вже не тільки в АПЛ, а й на єврокубковій арені.

Наполі - Ліверпуль 4:1

Голи: Зелінські 5 (пен.), 47, Замбо Ангісса 31, Сімеоне 44 – Луїс Діас 49

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівейра (Руї 74) – Замбо Ангісса, Лоботка – Політано (Лозано 58), Зелінські (Елмас 74), Кварацхелія (Дзербі 57) – Осімген (Сімеоне 41)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матіп 46), ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Артур 77), Фабіньо, Мілнер (Тьяго 63) – Салах (Жота 62), Фірміно (Нуньєс 63), Діас

Попередження: Ррахмані – Мілнер, ван Дейк

На 19-й хвилині Осімхен не реалізував пенальті (воротар)