Спортінг несподівано розібрався з Айнтрахтом

Закінчився поєдинок Ліги чемпіонів.

У рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу Ліги чемпіонів закінчився поєдинок між Айнтрахтом Ф та Спортінгом.

Перший тайм був за господарями. Саме вони підходили до гри у якості фаворитів, та створили декілька небезпечних моментів.

Але у другій половині зустрічі гості повністю перехопили ініціативу. На 65 хвилині португальський клуб відзначився вперше. Гол на рахунку Едвардса. За дві хвилини Трінкау, орендований у Барселони, зробив рахунок 0:2.

Вийшовший на заміну заміну замість Порро Сантуш поставив крапку у цій зустрічі, забивший третій гол.

Айнтрахт — Спортінг 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау 69, Сантуш, 82

Айнтрахт: Трапп — Якич (Кнауфф, 84), Тута, Ндіка, Ленц (Пеллегріні, 46) — Діна (Борре, 66), Соу, Ліндстрем (Аларіо, 74), Гетце, Камада (Хасебе, 84) — Коло Муані.

Спортінг: Адан — Інасіу, Сен Жюст (Нету, 52), Коатес, Рейс, Порро — Угарте, Моріта, Гонсалвеш (Сантуш, 79), Трінкау — Едвардс (Рочіна, 73).

Попередження: Ндіка, Якич, Моріта.